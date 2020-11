Callejón testa negativo após onze dias isolado

O espanhol José Callejón, atacante da Fiorentina, testou negativo no último teste PCR realizado após ter sido diagnosticado com COVID-19 no último dia 6 de novembro, como confirmou o clube italiano a EFE.

Callejón, de 33 anos, esteve em quarentena e perdeu a partida de Liga no último dia 7 de novembro, que acabou em 0 a 0 contra o Parma. Agora, o espanhol estará a disposição do treinador Cesare Prandelli para o jogo do dia 22 de novembro contra o Benevento.

O ex-jogador de Real Madrid e Napoli, chegou sem custos na Fiorentina no último mês de outubro após não ter tido o seu contrato renovado com o conjunto napolitano.

Até aqui foram quatro jogos com a camisa da Fiorentina e um gol marcado na Copa da Itália contra o Padova.