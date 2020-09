Calleri no São Paulo? Torcida volta a se empolgar pelo argentino

Desde que deixou o São Paulo, em 2016, o retorno de Jonathan Calleri segue na cabeça dos torcedores do Tricolor. Então, na noite desta segunda-feira (7), o pai do jogador, Guille Calleri, retwittou uma publicação sobre a volta do centroavante argentino ao Morumbi, e mais uma vez a torcida se empolgou com a possibilidade.

O episódio começou com um post de uma frase supostamente dita por Guille prometendo a volta de Calleri ao São Paulo. Então, o próprio pai do jogador retwittou a publicação, alimentando ainda mais as esperanças dos torcedores do Tricolor, que invadiram as redes sociais para celebrar a possível volta do atacante.

Desde que chegou no São Paulo, em 2016, Calleri rapidamente se identificou com o São Paulo e em pouco tempo caiu nas graças da torcida, tanto por suas atuações dentro campo quanto por sua postura fora das quatro linhas.

Então, após 31 jogos e 16 gols marcados, o argentino foi negociado com o West Ham, da Inglaterra. Em sua partida, Calleri fez juras de amor ao clube paulista e disse que gostaria de voltar a vestir a camisa Tricolor no futuro.

Desde então, Calleri já trocou de clube algumas vezes - jogou por Las Palmas, Deportivo Alavés e Espanyol, onde está atualmente -, mas seu retorno segue sendo esperado no Morumbi.

Além da publicação compartilhada pelo pai do jogador, o atual momento do São Paulo seria favorável à chegada de um centroavante. Durante a derrota contra o Atlético-MG, Pablo sofreu uma lesão muscular no tronco e será desfalque nos próximos jogos. Alexandre Pato, que pode atuar na função, também deixou o clube. Agora, Fernando Diniz conta apenas com Luciano para o setor ofensivo, além dos jovens Paulinho Bóia e Brenner, que vive grande fase.

Contudo, cabe destacar que Calleri também tem grande identificação com o Boca Juniors, clube onde atuava antes de defender o São Paulo, e já disse várias vezes que gostaria de retornar à La Bombonera. Inclusive, no final de abril deste ano, Néstor Fabbri, tio e empresário do jogador, afirmou que Calleri tem a intenção de voltar ao Boca, mas que isso não deveria acontecer no momento.

"Jonathan gosta muito do clube e do povo. Houve algumas conversas, mas não sei se isso será feito imediatamente. Tenho certeza de que ele dará mais um passo no Boca", comentou em entrevista à Rádio Mundo Boca.

"Na Espanha, o que vai acontecer com os contratos ainda está sendo visto. Ele está em quarentena, com a namorada, esperando que tudo seja definido lá. Quando finalizar a temporada, a tendência é que fique por lá", completou Fabbri.

Pelo clube de Xerém, Calleri também atuou apenas no ano de 2015, marcando 23 gols em 59 partidas.