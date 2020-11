Callum Wilson garante vitória do Newcastle sobre o Everton

O Newcastle recebeu o Everton em St. James' Park pela 7º rodada do Campeonato Inglês. Melhor para os donos da casa que contaram com uma tarde inspirada do deu artilheiro e garantiram os três pontos.

Gol que é bom só no segundo tempo. Aos 56', Callum Wilson abriu o placar para os donos da casa. O próprio camisa '13' marcou o segundo aos 84'. O Everton descontou nos acréscimos com Calvert-Lewin.

Com a vitória o Newcastle chega aos 11 pontos e assume a 10º posição no Campeonato Inglês. De quebra, com os seus dois gols marcados, Callum Wilson entra na briga pela artilharia da competição. O inglês já tem seis gols até aqui e está atrás de nomes como Salah, Calvert-Lewin e Son.

O Everton, por sua vez, é o segundo colocado com 13 pontos, três a menos que o líder Liverpool. O time comandado por Carlo Ancelotti não vence a três jogos.

Na próxima rodada o Newcastle visita o Southampton (3º), enquanto o Everton encara o Manchester United (15º).