Convocados pelo treinador Gareth Harold Southgate, o lateral-esquerdo do Arsenal e o atacante do Everton trabalham pela primeira vez com a seleção principal da Inglaterra.

Bukayo Saka e Dominic Calvert-Lewin integraram o grupo inglês para as partidas pela Liga das Nações deste mês de outubro. Confira no vídeo acima os primeiros movimentos deles com os compatriotas.