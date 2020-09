Calvert-Lewin guia o Everton no primeiro festival 'toffee' de James

O colombiano James Rodríguez fez sua estreia neste sábado como goleador da Premier League na vitória do Everton por 5 a 2 sobre o West Bromwich Albion. O meia, que estreou pelo segundo jogo consecutivo pelo campeonato, fez o 2 a 1 ao receber a bola na meia-lua e definiu com um chute de pé esquerdo acertando a trave antes de entrar.

É o primeiro gol de James desde que marcou pelo Real Madrid contra o Granada, em outubro de 2019. Antes, o placar havia sido aberto pelo West Brom com Grady Dianganga, mas a alegria do recém-promovido não durou muito e Dominic Calvert-Lewin fez o empate com um chute de calcanhar antes de James fazer o 2-1.

Pouco antes do intervalo, o West Brom ficou com dez jogadores por conta da expulsão de Kieran Gibbs, que agrediu James, e os protestos do técnico dos Baggies, Slaven Bilic, também lhe custaram o cartão vermelho.

Após o reinício, surpreendentemente, o West Brom conseguiu empatar com um golaço de falta de Matheus Pereira, mas com dez homens a equipe desinflou rapidamente e Michael Keane primeiro e Calvert-Lewin depois, fizeram o 4-2.

O atacante inglês ainda faria outro para o 5-2, com a ajuda de James, conseguindo seu primeiro hat-trick com a camisa do Everton e subindo ao primeiro lugar na classificação da Chuteira de Ouro da Premier League, com quatro gols, um a mais que Mohamed Salah.

Everton também ficou em primeiro, enquanto esperava pelo resto da rodada. Os de Carlo Ancelotti somam duas vitórias em dois jogos, o oposto de um West Brom que acumula duas derrotas em seu histórico.