Camavinga, cada vez mais longe do Real Madrid

O Camavinga joga no futebol europeu há meses, após sua grande temporada passada. O jogador foi relacionado com o Real Madrid como o clube com mais chances de contratá-lo, mas parece que não serão tantas que terão de formalizar a sua contratação.

Nesta temporada, o seu rendimento caiu alguns pontos, o que fez com que o Real esfregasse as mãos, embora o Rennes não duvide, nem duvidará, da capacidade da sua estrela de 18 anos.

Conforme relatado pelo 'L'Équipe', Camavinga está pensando seriamente em sentar para conversar com o clube francês para levar seu contrato até 2023, já que atualmente termina em 2022.

Nesse caso, o movimento do jogador com o seu clube faria com que a negociação e a transferência adquirissem mais um ponto de dificuldade, pelo que Camavinga poderia esperar mais um ano para aterrisar no Bernabéu.

"Se eu desejo continuar no Rennes? Veremos. Não marcamos uma data para discutir o meu futuro, não tenho pressa. Haverá negociações para me renovar, seria um prazer continuar. Ainda tenho dois anos de contrato e ainda temos tempo suficiente para falar sobre isso", explicou ele na última quarta-feira.