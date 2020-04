Camavinga e Pogba são compatíveis

Os clubes estão se preparando para o mercado de verão. As prioridades são mais que claras. A paralisação serviu para entidades de todo o mundo estabelecerem determinados objetivos.

Dois nomes soam fortemente no Santiago Bernabéu. O talento do Rennes Eduardo Camavinga e o meia do Manchester United Paul Pogba.

Ambos são, de acordo com 'AS', prioridades para o Real Madrid. Ou seja, os emerengues estariam interessados ​​nos dois jogadores, não apenas em um deles.

Nas últimas semanas, foi assegurado que Zinedine Zidane preferia Pogba. Ele só aceitaria Camavinga caso a assinatura do francês se tornasse impossível.

A fonte citada acima afirma que ambos os jogadores são do agrado de Zidane. O técnico vê o novo Casemiro em Camavinga. O clube espanhol já está trabalhando na fórmula para amarrar o jogador de futebol. O Rennes estaria disposto a vendê-lo se pudesse continuar emprestado por pelo menos mais um ano na França.

E isso não removeria nem um pingo de destaque de Pogba, que seria a peça chave em torno da qual o Real Madrid constituiria seu projeto.

Por que escolher quando você pode tentar assinar os dois? Os merengues ficariam encantados em ter um jovem jogador com um futuro como Camavinga na lista. E, ao mesmo tempo, Pogba contribuiria com sua experiência e bom trabalho no núcleo de campo.

De qualquer forma, tudo dependerá do preço... A United não planeja dar um presente para Pogba e seu preço neste verão pode ser de cerca de 100 milhões de euros. Um número alto, ainda mais considerando os problemas econômicos que a crise da saúde já está causando. Para enviá-lo ao Bernabéu, a entidade planeja como tornar a operação mais barata. Incluir James, o alvo 'red devil', seria uma opção.