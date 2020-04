Camavinga e Soumaré, do gosto de Zidane

A presença de Camavinga e Soumaré na agenda do Real Madrid se intensifica. 'Le10Sport' garante que eles são do interesse de Zidane. Como a mídia relata, o treinador tem uma lista de seus favoritos para reforçar o elenco. Portanto, pode haver ofertas em breve.

Em relação ao do Rennes, os merengues ainda não colocaram nenhuma oferta em cima da mesa. A fonte acima mencionada não conseguiu confirmar o mesmo com relação ao do Lille, para o qual propostas surgiram, pelo menos da Premier League.

Entre os dois, eles podem custar cerca de 60 milhões de euros para o conselho liderado por Florentino Pérez. O valor de mercado de Camavinga é de 41,7 milhões; o de seu compatriota, 12,1 milhões. Esses preços iniciais podem aumentar com as negociações relevantes.

Em última instância, o Real Madrid poderia manter esses valores baixos para a desvalorização esperada do mercado devido à crise do coronavírus. As metas de mercado, por enquanto, têm contrato com seus respectivos clubes e, de fato, Soumaré já revelou no passado que rejeitou uma oferta merengue.