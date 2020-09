Camavinga esperará o Real Madrid até 2021

Eduardo Camavinga é uma das grandes figuras emergentes do futebol europeu. E, portanto, um dos mais cobiçados. Mas isso não impediu que o Real Madrid fosse visto como o favorito para conquistar a grande pérola do Rennes.

A pandemia de coronavírus interrompeu todos os planos que poderiam haver para este verão, isso está claro. Economicamente, muito poucos podem conseguir o serviço de grandes estrelas. Na verdade, é provável que Messi tivesse deixado o Barça em qualquer outro cenário que não o atual.

A questão é que o Real Madrid foi o primeiro a contactar a Camavinga e arredores para tentar a sua contratação. Os merengues gostariam de experimentar, mas as circunstâncias obrigam a um adiamento de pelo menos um ano.

Outro a ir atrás do meia de 17 anos foi o PSG. Os parisienses têm capacidade econômica, embora os gastos com Icardi já tenham limitado o clube em face do 'Fair Play Financeiro'. De qualquer forma, será o grande rival dos brancos.

De acordo com o 'Marca', a diretoria do Real Madrid recentemente contatou o meio-campista e ele disse que ainda está disposto a esperar até o próximo verão para discutir sua contratação.

Camavinga assinou seu primeiro contrato profissional na temporada passada e termina em 30 de junho de 2022. Resta saber se ele aceita ou não renovar neste momento, já que Rennes começaria em desvantagem em 2021 quando se trata do exigente Real Madrid, o PSG e quem aderir à licitação.