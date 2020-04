"Camavinga tem condições para jogar no Real Madrid"

Ainda é menor de idade, mas já se tornou um dos grandes objetivos do Real Madrid. Eduardo Camavinga é um jogador de presente e, especialmente, futuro.

Com apenas 17 anos se transformou em uma das estrelas do Rennes na atual temporada. Julien Stéphan treinador da aquipe acredita no seu potencial, foi o que deixou claro em uma entrevista ao 'AS'.

O treinador acredita que o jovem tem as condições para jogar no Real Madrid. "Sim, as tem. A médio prazo, o vejo em uma estrutura de altíssimo nível, com exigências de altíssimo nível. Seguindo a sua progressão, tem o potencial e todas as qualidades requeridas para se instala em um grande clube algum dia", disse.

"Ele antes estava nas categorias de base do Rennes. Deveria estar no Sub-16, mas jogou a temporada toda com o Sub-17. Eu treinava a equipe B e o via com frequência. O descobri naquela temporada. O chamei para treinos com o time B e, na temporada seguinte, o coloquei como titular (2017/2018)", explicou.

"Fui nomeado treinador da equipe principal e o levei aos treinos, porque tinha identificado rapidamente o seu enorme potencial. Não me arrependo. Não olhei a se tinha 16 ou 20 anos. O talento não tem idade e, quando estiver pronto, deve ser assim. Sabiamos que ia dar certo, no final da temporada passada o coloquei em campo e agora está explodindo, literalmente", concluiu.

Na atual temporada, Camavinga tem 36 jogos pelo Rennes, onde marcou um gol e deu duas assistências em 2.783 minutos em campo.