Camilo acerta com a Ponte Preta

A Ponte Preta aproveita o período com a bola parada para se reforçar e tentar se recuperar depois de um mau início de temporada - vive a ameaça de rebaixamento no Campeonato Paulista.

Segundo 'GloboEsporte.com', Camilo tem pré-contrato com a Macaca. O meia de 34 anos estava no Mirassol e era citado por rumores como provável contratação do Cruzeiro.

O currículo do jogador tem passagens pelo futebol árabe e pela China. Mas foi no Brasil onde ele rodou mais vezes, somando períodos vestindo as camisas de Marília, Santo André, Ceará, América-MG, Avaí, Sport, Botafogo-SP, Chapecoense, Botafogo e Internacional.

O portal destaca que a lista de jogadores com quem a Ponte Preta tem pré-contrato: Ernandes (lateral-esquerdo) e Neto Moura (volante), ambos do Mirassol, além dos zagueiros Rayan, da Ferroviária, e Luizão, do Santo André.