Todos os gols do Flamengo no Carioca 2020. DUGOUT

Veja o compilado com todos os gols marcados pela equipe rubro-negra na campanha que garantiu o 36º título do Campeonato Carioca para o Flamengo. Conquista foi fechada com a vitória por 1a 0 sobre o Fluminense, com gol de Vitinho.