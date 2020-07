Caminho livre para Neymar

O barcelonismo continua acreditando na chegada de Neymar. O brasileiro não desiste de voltar ao Camp Nou e pode ser que nessa janela essa novela tenha um final feliz.

De acordo com o diário 'AS', o PSG e o jogador teriam chegado a um acordo para facilitar a saída do camisa '10' com destino ao conjunto azulgrana, se a equipe catalã tentar a sua contratação.

Após tentativas frustradas nas últimas janelas, o ex-Santos poderia confirmar a sua volta de uma vez por todas. É claro que não se trata de uma operação simples.

Nesse momento, o Barcelona vive um momento complicado. A Liga vai escapando e o vestiário não se entende com Quique Setién. Neymar poderia trazer de volta a felicidade ao Camp Nou.

A citada fonte aponta que, devido a crise do coronavírus, a operação poderia sair por 170 milhões de euros, um valor mais baixo do que os 222 milhões pagos pelo PSG.