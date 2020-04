Camisa de Llorente no jogo em Anfield é leiloada por 8.100 euros

A camisa com a qual Marcos Llorente marcou os dois gols que selaram a qualificação do Atlético de Madrid para as quartas de final da Liga dos Campeões em Anfield contra o Liverpool foi leiloada por 8.100 euros.

O icônico manto vermelho e branco foi uma das peças pelas quais o preço mais alto foi pago na última ação do #LaMejorAsistencia, um leilão de caridade organizado pela ACB para arrecadar fundos na luta contra o coronavírus.

Não foi, no entanto, o objeto mais precioso dos que estavam disponíveis nas últimas 24 horas já que foi superado pelo macacão com o qual o piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz disputou sua última corrida na Renault, que foi leiloada por 9.100 euros.

Ambas as roupas ocuparam um lugar no pódio final, sendo superadas pela camisa com a qual o tenista Rafa Nadal conquistou o torneio Roland Garros em 2019. Este último foi para 20.500 euros. No total, foram arrecadados 145.000 euros.