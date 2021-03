Camp Nou comemorou o gol de Benzema!

Raramente acontece de o Barcelona comemorar um gol de seu grande rival, o Real Madrid. Isso aconteceu em plenas eleições para a presidência do Barça e com o derbi de Madri em segundo plano.

O gol de Karim Benzema aos 88 minutos, que significou o empate entre o Atlético de Madrid e o Real Madrid, provocou a celebração dos presentes na área de imprensa do Camp Nou, segundo noticiou o jornalista Edu Polo.

Uma circunstância curiosa, mas compreensível, em plena luta pelo título da LaLiga. O gol de Benzema igualou as forças no jogo e aproximou o Barcelona da liderança.

Com este resultado, o Barcelona ficou apenas três pontos atrás do líder, com uma partida a mais e ficou dois acima do Real Madrid, com o mesmo número de jogos.