Camp Nou homenageará as vítimas do coronavírus

O Barcelona prestará uma homenagem às vítimas do coronavírus antes da partida da LaLiga que o time do Barça jogará na terça-feira contra o Leganés no Camp Nou, onde 'El cant dels ocells' (O canto dos Pássaros) soará.

Um vídeo estrelado por nove violoncelistas da Orquesta del Gran Teatre del Liceu será projetado pelos telões do estádio, que serão transmitidos antes da reunião e nos quais eles apresentarão, no gramado do estádio, a famosa melodia tradicional catalã popularizada por Pau Casals .

E, por causa da pandemia, os músicos não estarão fisicamente no Camp Nou tocando ao vivo, já que a obra foi gravada na última quinta-feira, 10 de junho, no Camp Nou, seguindo todos os protocolos relevantes de saúde e segurança.

Após a homenagem às vítimas, a bola ocupará o centro do campo em um local sem público nas arquibancadas. Embora a equipe não tenha o apoio de seus torcedores, o Barcelona realizou várias ações para que os homens de Setién não se sintam completamente sozinhos durante a partida.

Assim, no estádio, você poderá ouvir uma versão do hino do Barça cantada a capela pelos torcedores 'culés', em uma montagem audiovisual que será transmitida pelos marcadores de vídeo do Camp Nou.

Quanto às arquibancadas, será colocado um mosaico com o lema 'Aquí juguem tots' (Aqui jogamos todos), e também haverá várias faixas do Espaço de Animação que ajudarão a transmitir o calor da torcida aos jogadores.