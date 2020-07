Camp Nou, mais perto de ter novo nome

O Barcelona está prestes a anunciar uma importante mudança, a alteração do nome de seu estádio. A novidade foi anunciada recentemente e pode estar concretizada para a próxima temporada.

Após negar que haja conversas com uma empresa de Mike Tyson ligada à cannabis, Josep Maria Bartomeu avançou no caso em entrevista neste domingo ao programa 'Once', de 'Esport 3'.

Segundo o presidente do clube, existem negociações em fase final com duas empresas internacionais que têm também escritórios na Catalunha. Os nomes não foram revelados.

O plano do Barcelona é usar as verbas recebidas com esses contratos para projetos de pesquisa e para a luta contra as consequências da pandemia do novo coronavírus.