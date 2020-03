Camp Nou se prepara para outro protesto contra Bartomeu

O Barcelona retorna ao Camp Nou no sábado, duas semanas após a partida contra o Eibar e tudo indica que a atmosfera continuará na mesma linha, com um novo protesto contra a diretoria do Barça.

Josep Maria Bartomeu foi objeto de críticas do público no início do jogo contra os 'armeros', primeiro com lenços e depois, depois de um tempo, os cânticos de "renúncia". Algo que se pode esperar novamente contra a Real Sociedad.

Existem vários perfis e plataformas nas redes sociais que vêm promovendo essa iniciativa há dias. Após o fim da crise anunciado no mês de fevereiro a situação não melhorou nas últimas semanas em Barcelona.

A derrota contra o Real Madrid em Santiago Bernabéu e a consequente perda de liderança ou as palavras de Ter Stegen foram mais lenha na fogueira do que a diretoria do Barça poderia conseguir lidar.

Enquanto isso, o portal 'AS' observa que Bartomeu não tem intenção no momento de convocar eleições antecipadas. Seu desejo é esgotar o mandato até 30 de junho de 2021, apesar dos setores críticos não apenas na torcida, mas no Conselho de Administração.