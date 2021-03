Camp Nou é aprovado como centro de vacinação em massa

O Camp Nou foi selecionado como um dos grandes centros de vacinação da Catalunha contra o coronavírus, como confirmou o Barcelona na tarde desta terça-feira.

A diretoria do clube, liderada por Joan Laporta, entrou em acordo com as autoridades locais de saúde para ceder as instalações. O entorno do estádio tem características ideais para o fluxo seguro de uma grande quantidade de pessoas.

No entanto, o plano só será colocado em prática caso haja quantidade suficiente da vacina para garantir uma imunização massiva na população. Se as doses estiverem disponíveis, o Camp Nou deverá ser um dos seis grandes pontos de aplicação.