Campeão da Copa de 2014 com a Alemanha anuncia aposentadoria

Nesta sexta-feira (31), o zagueiro Benedikt Höwedes anunciou oficialmente sua aposentadoria. O jogador de 32 anos revelou que ainda tinha muitas ofertas para seguir jogando, mas optou por pendurar as chuteiras por sua família, apesar de acreditar que ainda tinha plenas condições de dar sequência em sua carreira como profissional.

Em entrevista à revista alemã Der Spiegel, Höwedes contou que, durante o período de quarentena, pôde perceber como passar mais tempo com sua família é importante e, então, resolveu encerrar sua carreira.

"Ficou muito claro para mim que precisava ficar mais perto de meu filho. O futebol de repente se tornou sem importância para mim", explicou o agora ex-jogador.

Höwedes estava jogando pelo Lokomotiv Moscou desde a temporada 2018/19, mas rescindiu seu contrato com o clube russo no mês de junho deste ano.

Depois disso, seu retorno ao Schalke 04, onde jogou por praticamente toda sua carreira, foi especulado, mas não se concretizou.

O zagueiro iniciou sua carreira na equipe B do Schalke e, após pouco mais de uma temporada, foi integrado ao time principal, em 2007. Ao longo de seus 16 anos no clube, o alemão se tornou capitão e ídolo dos Royal Blues, e conquistou a Copa da Alemanha no ano de 2011.

Então, em 2017, ele teve problemas com o treinador da equipe, Domenico Tedesco, e acabou se juntando à Juventus, da Itália. No entanto, o defensor fez apenas três partidas pela Velha Senhora antes de se mudar para o Lokomotiv Moscou.

Copa do Mundo de 2014

Mas sem nenhuma dúvida o grande feito da carreira de Höwedes foi o título mundial com a seleção da Alemanha em 2014, no Brasil.

Jogando improvisado na lateral esquerda, o jogador foi titular de boa parte do torneio, incluindo a semifinal contra o Brasil.

Pela seleção, o defensor pendura suas chuteiras com 44 partidas disputadas e dois gols marcados.

Höwedes não foi o único

O anúncio da aposentadoria de Höwedes acontece pouco tempo depois de um outro remanescente da seleção campeã do mundo em 2014 pendurar as chuteiras.

No mês de julho, o meia André Schürrle também anunciou sua aposentadoria após rescisão amigável com o Borussia Dortmund, da Alemanha.