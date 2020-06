Campeão da Hungria comemora com estádio lotado

O Campeonato Húngaro já tem um campeão para esta temporada. O título foi confirmado para o Ferencvaros após vitória por 1 a 0 contra o Ujpest Dosza.

O jogo da 31ª rodada teve presença de torcedores nas arquibancadas da Groupama Arena, em Budapeste, sem haver distância de segurança nem medidas de controle contra o contágio.

O gol do título foi do marfinense Franck Boli no início do segundo tempo após passe de Endre Botka. A conquista dá ao Ferencvaros direito de competir na próxima ediçõa da Liga dos Campeões.

É a segunda conquista consecutiva do time mais poderoso do país, somando um total de 31 títulos húngaros. O segundo maior campeão é o MTK Budapest, com 23.