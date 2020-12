Campeão mundial com a Itália é condenado a dois anos de prisão

Campeão mundial com a seleção da Itália em 2006, Vincenzo Iaquinta foi condenado a dois anos de prisão por crimes ligados a armas pelo Tribunal de Apelação de Bolonha. Apesar de a sentença ter sido confirmada pela Justiça italiana, os juízes do caso concederam ao ex-jogador o benefício da liberdade condicional.

No início do processo, a pena havia sido de seis anos, mas após o novo julgamento, o ex-atacante de 41 anos viu sua pena ser reduzida em quatro anos. Mesmo assim, ele sempre negou com firmeza todas as acusações.

Empresário e pai de Vincenzo Iaquinta, Giuseppe, que é acusado de associação mafiosa com a ‘Ndrangheta, também teve sua pena reduzida, mas de 19 para 13 anos de reclusão.

“Tenho 100% de certeza da inocência do meu pai. Eu acredito na justiça e vou lutar até o fim. Existem prós e contras em ser famoso. Os jornais dizem apenas: Iaquinta pega dois anos por 'Ndrangheta, droga! Só a palavra 'Ndrangheta me assusta", afirmou o ex-jogador.

Campeão da Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, Iaquinta foi considerado culpado das acusações por conta de duas armas de fogo que foram encontradas em um cofre na casa de seu pai. Giuseppe, embora tivesse permissão para o porte de armas, havia sido proibido pela Justiça italiana de manter armamentos dentro de sua casa.

O caso em questão é fruto de um processo chamado “Aemilia”, que investiga a infiltração da ‘Ndrangheta - associação mafiosa que se formou na Calábria - na região da Emilia-Romagna. A investigação é a maior da história já feita contra a máfia calabresa no norte do país. O grupo, que também é conhecido como Famiglia Montalbano, é considerado um dos mais influentes e mais poderosas de toda Itália atualmente.

Iaquinta iniciou sua carreira no Padova e teve uma rápida passagem pelo Castel di Sangro até se transferir para a Udinese, onde atuou por sete anos. Então, foi contratado pela Juventus, em 2007/08, onde ficou por mais quatro temporadas, até encerrar sua carreira no Cesena, na temporada 2011/12.