VÍDEO: Campello explica vantagens da nova logística de viagens do Vasco

A boa campanha do Vasco no Brasileiro não é fruto apenas do bom trabalho desenvolvido pelos jogadores dentro de campo. Fora das quatro linhas, a direção do clube vem se esforçando para oferecer uma grande estrutura para o Departamento de Futebol durante a disputa da competição nacional. Uma das medidas adotadas foi a parceria com a Azul Linhas Aéreas. Agora o Gigante da Colina terá vôos fretados em todas as suas viagens no Brasileirão.