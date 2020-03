RJ, MG e SC também suspendem competições

Um dia após a decisão da CBF de paralisar as competições nacionais, federações estaduais se reuniram com clubes e começaram a suspender seus campeonatos.

Os primeiros a terem paralisação anunciada foram o Paulistão e o Gauchão. Pouco depois, surgiram novidades em Santa Catarina, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

O Campeonato Carioca ficará parado por pelo menos 15 dias: "A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro informa que, após mais de três horas de reunião com os clubes que disputam a Série A do Campeonato Carioca e o Sindicato dos Atletas e de Treinadores, a competição está paralisada por 15 dias por causa da pandemia do Coronavírus", comunicou oficialmente a FERJ.

Em Santa Catarina, a decisão foi por paralisar o calendário por tempo indeterminado, conforme afirmou o presidente Rubens Angelotti, no programa 'Debate Diário', da 'rádio CBN'.

Os cinco jogos deste domingo finalizaram a fase inicial do Campeonato Catarinense Série A 2020, que teria pela frente a disputa das quartas de final.

Em Minas Gerais, a federação também interrompeu as competições tendo em vista as orientações do Ministério da Saúde em relação à pandemia do coronavírus.

Dando a prioridade à saúde dos jogadores, membros de comissões técnicas e de torcedores, ficam suspensas a partir desta terça-feira e por prazo indeterminado.

Na Bahia, a federação se posicionou, nesta segunda-feira, determinando a realização das partidas das duas próximas rodadas em estádios com portões fechados.