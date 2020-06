Clubes encaminham protocolo para retomada do Carioca

Uma reunião à distância neste sábado entre a Federação Carioca e os clubes resultou na aprovação do protocolo da retomada do futebol no Rio de Janeiro. Isso ocorreu logo após o Governo Estadual decretar a flexibilização das restrições.

O conteúdo envolve medidas como a chegada dos times aos estádios, procedimentos nos vestiários e outros cuidados para evitar o contágio do novo coronavírus. Testes para os envolvidos nos jogos também são previstos.

Esse material foi enviado às autoridades públicas competentes para a verificação. Ainda não há data prevista para a retomada do Campeonato Carioca.

Mais de 6 mil pessoas já morreram no estado do Rio de Janeiro por causa do novo coronavírus.

Nesta semana, o Vasco da Gama confirmou que 19 jogadores tiveram resultados positivos para a Covid-19.

Fluminense e Botafogo vêm se posicionando contra retomar as competições enquanto a doença não estiver mais controlada, enquanto o Flamengo causou polêmica e recebeu multa por reiniciar os trabalhos.