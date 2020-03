Campeonato Espanhol é suspenso devido ao coronavírus

Foi confirmada oficialmente a expectativa sobre a continuidade do Campeonato Espanhol diante dos problemas causados pelo coronavírus.

As medidas, até então, determinavam apenas portões fechados para as próximas duas rodadas. No entanto, o avanço do problema levou a uma maior restrição envolvendo as mesmas datas.

A suspensão vale para todas as divisões nacionais. Já havia restrição da Real Federação Espanhol de Futebol para torneios regionais profissionais masculinos e femininos - também para futebol de salão.

Com isso, a Espanha toma a mesma postura da Itália, que é o país mais afetado do continente e teve as disputas esportivas paralisadas em todo o território.

A pandemia, classificação confirmada pela Organização Mundial da Saúde nesta quarta-feira, também leva confederações de todos os continentes a adotarem restrições semelhantes - acompanhe os impactos do coronavírus no mundo do futebol.

Um dos fatores citados na nota como influenciadores da decisão é o protocolo ativado pelo Real Madrid contra o coronavírus, decisão tomada depois que um atleta deu resultado positivo, segundo informou o jornalista da 'La Sexta' José Luis Sánchez.

A nota de LaLiga:

"Dadas as circunstâncias conhecidas nesta manhã, referentes à quarentena estabelecida no Real Madrid e aos possíveis testes positivos de jogadores de outros clubes, a LaLiga considera que as circunstâncias já existem para continuar com a próxima fase do protocolo de ação contra a COVID- 19. Consequentemente, de acordo com as medidas estabelecidas no Decreto Real 664/1997, de 12 de maio, concorda em suspender pelo menos as próximas duas rodadas.

A referida decisão será reavaliada após a conclusão das quarentenas decretadas nos clubes afetados e em outras possíveis situações que possam surgir.

A LaLiga, como organizadora da competição, passou a comunicá-la à RFEF, ao CSD e aos Clubes".