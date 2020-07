Campeonato Gaúcho de 2020 quase acabou? Entenda a polêmica

Parecia estar tudo tranquilo para a retomada da edição 2020 do Campeonato Gaúcho, após a interrupção pela pandemia da Covid-19, inclusive com um Gre-Nal a ser disputado na quarta-feira (22). Entretanto, uma confusão envolvendo proibições de atividades esportivas em municípios do estado, como Porto Alegre, deixou a continuidade do certame até mesmo em risco.

A capital sul-rio-grandense anunciou, na última sexta-feira (17), que não liberava a realização do jogo Internacional x Grêmio, que marcaria no estádio Beira-Rio a retomada do futebol local – em clássico válido pela quarta rodada do segundo turno. A decisão foi tomada pelo Comitê Temporário de Enfrentamento ao Coronavírus, que explicou sua decisão “em respeito à esta situação (de pandemia da Covid-19) que está posta na cidade”.

A cidade de Novo Hamburgo chegou a ser cogitada para receber o Gre-Nal 425, mas neste sábado (18) a prefeitura local também proibiu a realização de partidas de futebol – antes, a possibilidade de o clássico ser disputado em Caxias do Sul havia sido refutada. Em meio a toda esta indefinição, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) convocou, às pressas, uma reunião em videoconferência neste sábado com os representantes de todas as 12 equipes da primeira divisão.

Havia até um certo temor em relação ao futuro da edição 2020 do campeonato, mas a decisão unânime da reunião foi de manter os jogos. O problema, contudo, será aonde estas partidas serão disputadas.