Campeonato Paulista: escalações de Santos e Palmeiras

O Santos segue buscando a regularidade e vem de uma derrota e um empate, enquanto o Palmeiras quer ter a liderança geral no Campeonato Paulista.

No time santista, a dúvida estava entre a presença de Yuri Alberto ou Raniel. O primeiro foi o esolhido pelo treinador português.

Pela primeira vez, Rony foi relacionado para uma partida pelo Verdão desde sua chegada proveniente do Athletico Paranaense, mas começará a partida com no banco com a camisa 11.

Escalação do Santos

Jesualdo escalou estes onze: Everson, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres, Felipe Jonatan, Alison, Diego Pituca, Carlos Sánchez, Soteldo, Yuri Alberto e Sasha.

Escalação do Santos

Luxemburgo escolheu os seguintes titulares: Weverton, Gabriel Menino, Felipe Melo, Gustavo Gómez, Matías Viña, Bruno Henrique, Zé Rafael, Raphael Veiga, Willian, Dudu e Luiz Adriano.