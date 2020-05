Campeonato Português perde principal patrocinador

Em meio a crise financeira provocada pela pandemia do novo coronavírus, o futebol português sofre um duro golpe. A NOS, empresa de telecomunicações, informou que não ira seguir como patrocinador principal e naming sponsor da Liga Portuguesa.

A empresa dava nome ao principal torneio de futebol de Portugal há sete temporadas, a temporada 2020-21 será a última.

"A Liga Portugal foi informada pela NOS da sua intenção em não renovar, no final da próxima temporada, o contrato de patrocinador principal e naming sponsor da sua principal competição, a Liga NOS, atualmente em vigor até final de junho de 2021. A Direção Executiva da Liga Portugal deixa uma palavra de profunda gratidão à aposta feita pela marca, no período de sete anos, e que se traduziu num crescimento do valor da prova, também alavancado por esta aliança", informa a Liga.

“A NOS vê muito positivamente o resultado da parceria, ao longo das últimas temporadas, com a LPFP, que muito contribuiu para uma maior visibilidade da paixão que une os portugueses. O futebol português, com qual partilhamos os valores de ambição, proximidade e inovação, continuará a merecer um forte envolvimento da NOS, ainda que noutros formatos”, diz o comunicado da empresa.