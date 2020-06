Can lança um balde de água fria na empolgação do Hertha

Borussia Dortmund e Hertha Berlin entraram em campo pela 30º rodada da Bundesliga no Signal Iduna Park, mais uma vez vazio, sem a muralha amarela que pulsa em encanta.

Desta vez, com o estádio vazio o que ecoou bem alto foi a luta contra o racismo, tudo isso em meio a um silêncio que dói. Os atletas aurinegros vestiram uma camisa que dizia que todos somos humanos, mas o gesto com maior simbolismo aconteceu quando jogadores e o árbitro se colocaram de joelhos no meio do gramado em um minuto de silêncio em homenagem a George Floyd.

Quando a bola rolou, o jogo começou bem movimentado e com um ritmo alucinante, mas com poucas chances criadas. Mais uma vez o Dortmund sentiu muita dificuldade nos minutos iniciais.

Talvez o time de Favre sinta a falta de Haaland, que voltou a ficar de fora após se lesionar em um lance com o árbitro no jogo contra o Bayern de Munique.

É bem verdade que os amarelos criaram mais chances com Hakimi, Hazard e Brandt, mas todos eles erraram o alvo. O Hertha Berlin parecia não ter pressa. A aquipe cercava o Dortmund e, sempre que tinha a bola, tentava trocar muitos passes antes de ir ao ataque.

O primeiro tempo terminou sem muita emoção. Na volta para a etapa final o Dortmund melhour e Emre Can, que estava jogando improvisado na zaga substituindo o suspenso Hummels, se aventurou pelo ataque e deixou o dele ao receber um toque de cabeça de Brandt e deu um tapa com muita categoria para as redes.

Após sofrer o gol, o Hertha melhoru e foi para cima, mas não conseguiu empatar. Quem sim esteve muito perto de marcar foi Sancho, depois de uma jogadaça pela esquerda o inglês parou no goleiro Jarstein.

Com a vitória o Borussia Dortmund chegou aos 63 pontos e voltou a ficar sete pontos atrás do líder Bayern de Munique faltando quatro rodadas para o final do campeonato. Já o perde a sua invencibilidade na volta da Bundesliga, permanecendo em 9º com 38 pontos.

Na próxima rodada o Dortmund visita o Fortuna Düsseldorf (16º), enquanto o Hertha Berlin recebe o Eintrarcht Frankfurt (11º) na capital alemã.