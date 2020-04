Can ainda reclama de expulsão provocada por Neymar

O volante Emre Can ainda não se conforma com o cartão vermelho que recebeu na partida de volta do Borussia Dortmund contra o Paris Saint-Germain, no dia 19 de março, em Paris, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

O jogador alemão se desentendeu com Neymar já na reta final da partida. Os dois discutiram e o brasileiro caiu no chão após levar um empurrão do rival. Com um a menos, os visitantes não tiveram forças para evitar a derrota por 2 a 0 e a eliminação no torneio continental.

"Eu ainda não sei. Não era para vermelho. Qualquer um que sabe alguma coisa de futebol sabe que essas coisas acontecem. O Neymar se jogou no gramado. Se é para vermelho, teremos 15 expulsões por jogo", criticou Can em entrevista ao jornal alemão 'Bild'.

Ney só levou amarelo após a confusão e vai estar à disposição nas quartas de final da Champions - se e quando a temporada for retomada. Ao Borussia Dortmund de Can resta a disputa do Campeonato Alemão (a equipe está a só quatro pontos do líder Bayern de Munique).

"Claro que será difícil, mas nós ainda temos jogos contra o Bayern e o Leipzig, que são os concorrentes diretos. Temos que vencer os jogos, e se for com portões fechados não terá problema", disse ele.

Can também falou sobre o Liverpool, onde atuou entre 2014 e 2018. Antes da paralisação do futebol, os 'Reds' estavam na contagem regressiva para um título nacional que não vem há 30 anos.

"É uma situação amarga e infeliz. Claro que eles merecem o título se a temporada fosse encerrada agora. Mas o time não poderá comemorar com a torcida que tanto espera esta conquista. Espero que a festa aconteça mais para frente neste caso", concluiu.