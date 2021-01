Canal português crava acerto de Rui Vitória com o Flamengo; diretoria nega

O Flamengo ainda não demitiu Rogério Ceni, mas o treinador sabe que está na corda bamba, a saída só não foi confirmada na última segunda-feira (11) pela falta de opção no mercado e o desejo de não trazer um técnico "tampão" para a reta final do Campeonato Brasileiro.

Nesta terça-feira (12), o repórter Mamede Filho, do canal 'Sport TV', de Portugal, trouxe a informação de que Rui Vitória, que está sem clube desde que deixou o Al Nassr, da Arábia Saudita, estaria acertado com o time Rubro-Negro. Fontes ligadas a diretoria, no entanto, negaram a informação.

Segundo apuração da 'Goal', o Flamengo já busca alguns nomes para monitorar caso Rogério Ceni não siga no clube. Antes da derrota para o Ceará, a diretoria Rubro-Negra já não tinha convicção sobre a continuidade do trabalho para a temporada 2021.

Rui Vitória x Gabigol

O relacionamento entre o Portugal e o camisa 9 do Flamengo não é bom. Quando estava no Benfica, Gabigol teve poucas oportunidades com Rui Vitória que chegou até a alfinetar o atacante por conta do apelido.

"Gabigol não. Gabriel. Isso é cisa de artistas e não gosto de catalogar meus jogadores assim".

Rui Vitória passa a seguir o Flamengo no Instagram

Na última semana, o treinador, que deixou o Al Nassr após campanha ruim na Liga Saudita, começou a seguir o Flamengo e causou alvoroço nas redes sociais.