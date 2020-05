Di María chegou ao Santiago Bernabéu em 2010-11. Antes disso, o jogador teve uma passagem pela equipe do Benfica.

Ele passou quatro temporadas e meia no Real Madrid. Tempo mais do que suficiente para mostrar ao clube espanhol como ele usa com perfeição seu pé esquerdo.

No vídeo abaixo, fica claro o talento do jogador com a canhota.