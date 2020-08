Cano, artilheiro do Vasco e titular que menos toca na bola em 2020

O torcedor do Vasco da Gama está em lua de mel com o time, mas em especial com Germán Cano. O argentino é o artilheiro do time na temporada com 12 gols e um dos responsáveis por colocar o Vasco na liderança do Brasileirão após o término da quarta rodada - e o cruzmaltino tem um jogo a menos.

A efetividade de Cano é o que mais impressiona. Entre os titulares de linha com no mínimo nove jogos na temporada, Cano é quem menos toca na bola. Apenas o goleiro Fernando Miguel tocou menos que o atacante.

Em 15 jogos na temporada, o argentino tocou 196 vezes na bola, uma média de 13,07 toques por partida. Somente na grande área dos adversários, foram 42 toques, muito mais do que o segundo colocado nesta estatística, Marrony, que nem está mais no Vasco (está no Atlético-MG).

Nos últimos dois jogos do Vasco, Germán Cano anotou três gols (dois contra o São Paulo e um contra o Ceará), ajudando o cruzmaltino a se manter 100% na competição e alcançar a liderança do Campeonato Brasileiro. Os números do argentino o colocariam como artilheiro da temporada do clube em quatro anos na última década.

Fellipe Bastos, autor de outros três gols do Vasco no Brasileirão, atuou em apenas cinco partidas na temporada e, por isso, não entrou na lista feita.

O Vasco entra em campo novamente no próximo domingo, 23 de agosto, contra o Grêmio, às 16h (de Brasília), em São Janúario.