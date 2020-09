No último dia 06/09, o Vasco recebeu o Athletico-PR e conseguiu a vitória após gol de Germán Cano aos 7 minutos de jogo, o único gol da partida.

No vídeo acima, você confere como foi o gol que deu a vitória ao time carioca, que atualmente está no 4º lugar, com 14 pontos.