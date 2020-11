Cansado, Henderson pode sair do United em janeiro

Depois de brilhar com luz própria no Sheffield United em uma temporada dos sonhos, Dean Henderson voltou ao Manchester United com a possibilidade de ser o goleiro para colocar David de Gea no banco em Old Trafford.

No entanto, até ao momento, o jogador inglês de 23 anos praticamente não teve papel de destaque e Ole Gunnar Solskjaer continua apostando no espanhol de forma regular.

Henderson acumulou apenas três jogos, um na Liga dos Campeões e outros dois na Copa EFL, e rumores sobre seu futuro na equipe apareceram com força total nas últimas semanas.

Da Inglaterra, foi indicado que, na falta de minutos com os 'red devils', Dean poderia ver com bons olhos uma nova saída, informação que agora parece ter confirmado o portal 'ESPN'.

E é que a mídia citada indica que o goleiro poderia abandonar a equipe do United no mês de janeiro durante o mercado de inverno. Porém, claro, faria de novo por empréstimo.