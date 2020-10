Canta, Klopp! O técnico do Liverpool mostrou que é fã dos Beatles

Estamos no meio de uma Data FIFA, mas isso não parece importar para Klopp. O treinador alemão aproveitou a solidão nos campos de treinamento para cantar.

O alemão, no dia em que John Lennon faria 80 anos, começou a cantar as letras das canções do lendário integrantes dos Beatles.

'Imagine', 'Yellow Submarine' e 'All You Need is Love' foram os principais temas da homenagem pertinente.

"Minha mãe sempre me dizia quando era criança. A melhor banda do mundo são os Beatles e tínhamos que concordar com isso", disse Klopp.