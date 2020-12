VÍDEO: Cantillo admite queda de rendimento em 2020

O Corinthians trabalha pensando no próximo desafio, às 18h15 do próximo domingo, quando recebe o São Paulo na Neo Química Arena pela 25ª rodada do Brasileirão.

Atualmente, o Timão soma 30 pontos e ocupa o 11º lugar, enquanto o Tricolor é o líder e acumula 47 pontos. Os rivais já se enfrentaram duas vezes nesta temporada, com empate em 0 a 0 no Paulistão e vitória tricolor por 2 a 1 no Campeonato Brasileiro.

Nesta terça-feira, Cantillo concedeu entrevista coletiva em que avaliou sua temporada e reconheceu que teve uma queda no desempenho. Confira no vídeo acima as palavras do volante colombiano.