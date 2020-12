Cantillo projeta clássico contra o São Paulo: "temos que dar tudo para vencer"

O Corinthians trabalha pensando no próximo desafio, às 18h15 do próximo domingo, quando recebe o São Paulo na Neo Química Arena pela 25ª rodada do Brasileirão. Nesta terça-feira, o volante colombiano Cantillo concedeu entrevista coletiva em que projetou o clássico.

"Clássico é clássico, um jogo à parte. Sabemos da importância desse jogo. Graças a Deus, conseguimos sair um pouco da zona de baixo da tabela. Ainda nos falta um pouco de profundidade, intensidade no ataque para causar mais dano no rival. Estamos trabalhando forte para isso. Rival tem qualidade, é líder, mas pensamos no nosso trabalho", disse Cantillo, que também fez uma avaliação de seu desempenho ao longo do ano.

"Falando da minha temporada, creio que comecei bem, com grande ritmo, com confiança. Depois, baixei um pouco esse ritmo, perdi um pouco de confiança e agora estou em busca dela novamente. Para mim, o mais importante é que estou 100% para disputar os jogos. Voltar a jogar solto e tranquilo. Estou conseguindo isso. Já me senti melhor fisicamente e com a bola, também. Estou melhorando. Espero estar com confiança para dar coisas boas ao time", acrescentou o volante - confira mais no vídeo acima.

Atualmente, o Corinthians soma 30 pontos e ocupa o 11º lugar, enquanto o São Paulo é o líder e acumula 47 pontos. Os rivais já se enfrentaram duas vezes nesta temporada, com empate em 0 a 0 no Paulistão e vitória tricolor por 2 a 1 no Campeonato Brasileiro.