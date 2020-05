Capello anima o Barça: "Quem contratar Tonali fará um grande negócio"

O ex-técnico Fabio Capello se juntou à onda de elogios a Sandro Tonali, um dos novos talentos do futebol italiano e que pretende ser uma das grandes e raras bombas para a próxima janela do mercado.

Em conversa com a 'TMW Radio', Capello se referiu ao meio-campista do Brescia, alvo do Barça, como um garoto que tem "grandes qualidades e está amadurecendo". "Quem o contratar fará um bom negócio, como eu disse com Barella e Sensi", disse ele.

Além disso, para o ex-técnico, o 'novo Pirlo' é um dos pilares que sustentarão a Itália nos próximos anos: "Tenho confiança na Seleção Italiana, ela tem um ótimo meio de campo para o futuro".

O sonho de Tonali é assinar pelo Barcelona, ​​embora não pareça que as circunstâncias econômicas ocorram para torná-lo realidade. A Inter parece ser o destino mais provável.