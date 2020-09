VÍDEO: capitão do Coritiba, William Matheus enaltece jovens da base na equipe

O Coritiba chega à 12ª rodada do Campeonato Brasileiro a um ponto da zona de rebaixamento. Com onze pontos em onze jogos disputados, a equipe de Jorginho ocupa a 16ª posição da tabela e trabalha para voltar a campo na próxima segunda-feira, quando visita o Fluminense.

O Coxa vem incluindo jogadores da base no elenco principal, integração que foi assunto de entrevista do capitão William Matheus. Confira no vídeo acima o depoimento do lateral sobre o trabalho unindo as diferentes gerações.