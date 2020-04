Capitão do Leicester vê com bons olhos jogar com portões fechados

A pandemia do coronavírus vai paralisando o mundo do futebol. Além da grave crise financeira, o futebol enfrenta um problema de organização, já que o calendário é curto e é preciso definir o que fazer com as ligas.

Cancelar? Com ou sem campeões e rebaixados? Com portões fechados? Sem pré-temporada? Com menos tempo de desanso entre as partidas?... Enfim, uma série de perguntas, todas sem respostas.

Mas para o capitão do Leicester, o jamaicano Wes Morgan, a Premier poderia voltar com os portões fechados, para ele seria uma alegria para os torcedores.

"Tem sido um grande sacrifício. Não é fácil ficar longe da família esse tempo todo. Assim que o governo ou as autoridades do futebol considerarem seguro jogar na quarentena precisamos fazê-lo. Seria um impulso para a população. Eu acredito que os torcedores ficariam felizes em ver jogos na televisão", disse em entrevista ao 'The Times'.