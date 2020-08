Caras sérias no retorno a Barcelona

Fim do sonho da Champions League 2019-20 para o Barcelona. O Bayern liquidou com requintes de crueldade o desejo catalão de conquistar a Europa.

Após a goleada, hora de voltar para casa. O clube deixou o hotel Sheraton de Lisboa, conta o diário 'AS', pela manhã. O semblante dos jogadores era muito sério.

De acordo com a citada fonte, Eric Abidal e Ramón Planes, membros da diretoria não foram vistos. Eles viajaram com a delegação, mas não saíram junto com o elenco.

O Barça volta para a Espanha sem a Champions e com uma imagem vergonhosa depois de uma noite para ser esquecida. Segundo a imprensa espanhola, o vestiário quer Xavi no lugar de Setién e esperam por eleições presidenciais.