Campeonato Carioca: as escalações de Fluminense e Flamengo

Na mesma semana da final da Taça Rio, Fluminense e Flamengo voltam a se enfrentar neste domingo para disputarem o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca 2020.

O Rubro-Negro entrará em campo neste domingo sem um de seus principais jogadores. Bruno Henrique se recupera de um problema físico e não disputará o Fla-Flu. João Lucas está confirmado como desfalque por ter testado positivo para Covid-19.

Do lado do Fluminense, Wellington Silva é o desfalque de última hora em função do resultado positivo em teste para Covid-19. O treinador Odair Hellmann segue com Fred entre os desfalques e Evanilson vai atuar como titular no ataque. Nino, Ganso e Igor Julião também estão de fora. Os quatro ausentes estão sob cuidados do departamento médico.

O duelo está marcado para as 16h (horário de Brasília) e será realizado no Maracanã com o tricolor como mandante e tendo transmissão exclusiva pela FluTV. A última final será na próxima quarta-feira, às 21h, também no Maracanã.

As escalações confirmadas

Fluminense: Muriel; Gilberto, Digão, Matheus Ferraz e Egídio; Hudson, Dodi e Yago; Nenê, Marcos Paulo e Evanilson.

Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luis; Arão, Diego, Arrascaeta e Vitinho; Pedro e Gabigol.