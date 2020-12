Carles Pérez sabe que pode ser melhor

Carles Pérez é um dos vértices do triângulo ofensivo espanhol na Roma, ao lado de Pedro e Borja Mayoral. O ex-jogador do Barcelona chegou à capital italiana na temporada 2019-20 para iniciar uma nova etapa profissional após um período cheio de incertezas para o clube 'culé'.

Em entrevista ao 'Sky Sports' antes do jogo da Liga Europa em que a equipe dos 'giallorossi' enfrentou os Young Boys, o catalão, que foi titular, analisou a sua situação atual sob as ordens de Paulo Fonseca .

"Depois da dura para o Napoli narodada anterior na Serie A (perderam por 4-0), falamos com o treinador e queríamos nos redimir vencendo esta quinta-feira. Estamos em um bom momento e estamos trabalhando para melhorar", explicou o jogador, que participou da vitória de sua equipe por 3-1 sobre os suíços, o que significou selar sua passagem como líderes do grupo para as oitavas de final.

Além disso, fez uma autocrítica em relação ao seu desempenho, que pode melhorar para jogos futuros. "Acho que posso dar mais e aproveitar as oportunidades que o treinador me dá. Espero poder jogar bem contra os Young Boys", acrescentou.

E assim aconteceu, porque Carles Pérez foi uma das principais ameaças ofensivas de uma Roma que avança de forma constante na Liga Europa e é a sexta colocada na competição nacional, com os mesmos pontos da Juventus, o que limita as posições que dão acesso a Champions League.