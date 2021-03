Carlos Palacios é do Internacional: confira tempo de contrato, valores e outros detalhes do acerto

A direção do Internacional anunciou de maneira oficial a contratação do atacante chileno Carlos Palacios. O jogador, que estava no Union Española-CHI, é considerado como a nova joia do futebol chileno.

Palacios tem 20 anos e em novembro de 2020 estreou na seleção chilena principal, na partida contra a Venezuela. Recentemente o jogador foi convocado para um amistoso em 26 de março, contra a Bolívia.