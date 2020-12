Carlos Queiroz não é mais o técnico da Seleção da Colômbia

O português Carlos Queiroz deixou de ter o técnico da Colômbia após ter chegado a um acordo com os diretores da federação do futebol colombiano, logo após as goleadas sofridas por 3 a 0 contra o Uruguai e por 6 a 1 contra o Equador em novembro pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

"A Federação Colombiana de Futebol (FCF) e o diretor técnico Carlos Queiroz concordaram com a não continuidade do treinador n ocomando da Seleção da Colômbia", detalhou a entidade nessa terça-feira em comunicado.

"Para a FCF foi um orgulho contar com ele durante quase dois anos, nos quais nos brindou com toda sua capacidade de trabalho, conhecimento e experiência, da qual vinha precedido internacionalmente.O legado deixado nos servirá para continuar o desenvolvimento dos projetos que se vinham antecipando com todas as seleções de nosso país", acrescentou a informação.

Queiroz, também ex-técnico de Irã e Portugal, chegou na Colômbia em fevereiro do ano passado e, desde então, comandou 18 partidas, das quais ganhou nove, empatou cinco e perdeu quatro.

Sob seu comando, depois da Copa América, o time 'cafetero' iniciou uma queda nos resultados e especialmente de jogo que resultou em escandalosas goleadas sofridas contra o Uruguai em Barranquilla e contra o Equador em Quito.

Tal situação leva a Colômbia a figurar em sétimo lugar na tabela de classificação sul-americana para a Copa do Qatar de 2022, com apenas quatro pontos, oito atrás do Brasil, que é o líder.

Na classificação da FIFA, a seleção desceu para o 15º lugar. Os próximos jogos da Colômbia nas eliminatórias acontecerão em março contra o Brasil em Barranquilla e contra o Paraguai em Asunción.