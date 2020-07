Carlos Sánchez e o desafio da renovação com o Santos

O meia Carlos Sánchez tem um ano de contrato restante com o Santos e tenta mostrar que, aos 35 anos, merce uma extensão do seu vínculo com o clube. A missão deve ter início em agosto, na retomada dos jogos oficiais das equipes do futebol brasileiro.

Até aqui, o uruguaio já defendeu o Peixe em 85 partidas oficiais, anotando 24 gols e distribuindo 14 assistências com a camisa do Peixe. No ano passado, sob o comando do técnico Jorge Sampaoli, ele fez 19 gols e deu nove assistências em 57 partidas disputadas.

O meio-campista, aliás, foi tanto o artilheiro da equipe no ano quanto o principal "garçom" de todo o elenco santista, correspondendo às expectativas criadas na sua contratação. Em 2020, porém, foram apenas um gol e uma assistência em 11 jogos disputados.

Um dos líderes do elenco, Sanchez conseguiu tornar-se referência para os santistas nos dois anos de Baixada. Normalmente dominado pela garotada, o Peixe viu surgir no jogador o alicerce necessário para aguentar tempos complicados no atual século, sem grandes investimentos nem um craque da base jogando por anos.

Rodrygo, projeto de Robinho e Neymar que hoje atua no Real Madrid, só esteve à disposição por metade da estada de Sánchez, sem nem mesmo ser titular absoluto da equipe sob o comando de Sampaoli. O uruguaio foi "o cara" santista no período.

Para que a diretoria invista na sua permanência, porém, Sánchez terá que driblar também o momento financeiro do Peixe. Um dos principais salários do elenco, dificilmente ele será mantido no patamar atual em caso de extensão por um ou dois anos.