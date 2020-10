VÍDEO: Carlos Vinícius calibra o pé em treino de finalização no Tottenham

Carlos Vinícius vai jogar nesta temporada emprestado ao clube londrino, e os 'spurs' terão a opção de compra por 45 milhões de euros. A transferência custou três milhões de euros aos ingleses.

Na campanha passada, o atacante marcou 18 gols em 32 jogos pelo time português na primeira divisão portuguesa. Ao todo, ele fez 24 gols em 46 partidas nas competições disputadas na temporada 2019-20.

Confira no vídeo acima um exercício de finalizações do atacante brasileiro durante treinamento do Tottenham.