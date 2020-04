Carragher e Terry relembram a chegada de Fernando Torres ao Chelsea

Em uma conversa virtual com a "Sky Sports", Jamie Carragher e John Terry falaram sobre a saída de Fernando Torres do Liverpool com destino ao rival Chelsea.

"Não podia acreditar. Eu sabia que havíamos enganado o Chelsea. Joguei com Torres no último ano e era uma sombra dele. Acredito que durante 18 meses, ele foi o melhor atacante do mundo. Mas não podia acreditar que conseguimos 50 milhões de libras (R$ 133 milhões, na época). Todos estavam em choque", disse Carragher, ídolo 'red'.

Já Terry, o eterno capitão 'blue' falou sobre a sensação da equipe com aquela contratação: "Ele era o atacante que odiávamos jogar contra. Sempre parecia marcar no Anfield ou no Stamford Bridge. Quando nos disseram que Torres estava a caminho, pensamos: "vamos dominar a Premier League pelos próximos cinco ou seis anos". Esse foi nosso pensamento de jogar contra ele e vê-lo", revelou.

Pelo Liverpool, Fernando Torres balançou as redes 81 vezes e deu 20 assistências em 142 partidas, já com a camisa do Chelsea foram 172 jogos, 45 gols e 35 assistências.